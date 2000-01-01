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Бывший глава ШАБАКа Яков Перри покинул Кнессет 07.02 15:48   MIGnews.com

Бывший глава ШАБАКа Яков Перри покинул Кнессет

Депутат Кнессета от партии Еш Атид Яков Перри объявил о том, что слагает с себя депутатские полномочия и уходит в отставку.

В заявлении Перри, бывшего главы службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) говорится: “В последние месяцы различные элементы пытаются подорвать доверие ко мне в качестве верного слуги на благо Государства Израиль. Всю мою жизнь я сражался, действовал и даже был ранен во время службы в ШАБАКе. В связи с тем, что различные публикации бросают тень на мои многолетние действия на благо Государству Израиль и на ценности, представляемые моей партией, Еш Атид, я решил устроить перерыв в моей общественной деятельности и предложить Кнессету мою отставку”.

Лидер Еш Атид Яир Лапид заявил: “Вклад депутата Перри в поддержание безопасности Израиль хорошо известен. Я уважаю его решение, которое отражает нормы Еш Атид и ценности, за которые партия борется”.
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