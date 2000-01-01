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В Белом доме готовят серию санкций в отношении Пхеньяна 07.02 14:25   MIGnews.com

В Белом доме готовят серию санкций в отношении Пхеньяна

Вашингтон готовит агрессивную серию экономических санкций в отношении Пхеньяна с целью прекращения его ракетно-ядерной программы. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс во время совместной пресс-конференции с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

"США в скором времени обнародуют самую жесткую и агрессивную серию экономических санкций в отношении КНДР. Мы продолжим ее изолировать до тех пор, пока она не откажется от своих программ разработки ядерного оружия и баллистических ракет", - сказал вице-президент.

В свою очередь, премьер Японии заявил, что Токио и Вашингтон будут контролировать выполнение санкционных мер в отношении судов КНДР в открытом море, чтобы избежать возможности передачи нефетепродуктов третьими сторонами Пхеньяну. А также японский министр уверил, что Соединенные Штаты Америки и Япония никогда не признаю Северную Корею ядерным государством.

Совбез ООН ввел новые санкции против северокорейского правительства, сократив импорт нефти в республику с других государств до 90%. Так, согласно с решением международной организации в КНДР может ввозиться не более 4 млн баррелей в течение года. Экономические ограничения были введены в связи с успешным испытанием Пхеньяна межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.
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