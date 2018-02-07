07.02 14:27 MIGnews.com
2000 африканцев на протестах у посольства Руанды в Герцлии
Более 2 тысяч незаконных африканских мигрантов и несколько поддерживающих их израильтян вышли на демонстрацию у посольства Руанды в Герцлии Питуах.
Африканцы пришли, чтобы выразить свой протест против планов депортации из Израиля в Руанду.
Демонстранты стоят с плакатами “не поддадимся отчаянию, остановите депортации”, “Признание беженцев - моральный долг”, “”Беженец не вышлет беженца”, “Позор Руанде, мы - не для продажи!”
Демонстранты утверждают, что аналогичные мероприятия будут проведены сегодня у представительств Руанды - в Германии, Дании, США и Канаде.
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