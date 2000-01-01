07.02 13:42 MIGnews.com

Африканские нелегалы предпочитают тюрьму депортации

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Африканские нелегальные мигранты из центра временного содержания в пустыне Негев, заявили, что лучше будут находиться в заключении, нежели уедут в страну, о которой ничего не знают.Один из нелегалов, 28-летний Эритрей Абда Ишмаэль в интервью Times of Israel, заявил: "Я никуда не поеду. Мы увидели, что случилось с теми ребятами, которые находились здесь, а потом уехали в Руанду и Уганду".Африканец, который прибыл в Израиль в 2011 году после ужасающего путешествия из Эритреи, отметил, что слышал рассказы о судьбах других людей, которые были депортированы в Руанду и Уганду.Столкнувшись с трудностями в своих новых домах, они вновь отправлялись в "опасное путешествие" в страны Европы в надежде получить статус беженца.Нелегал поклялся, что добровольно не вернется в неизвестность."Мы знаем, что некоторые были убиты боевиками ISIS по пути в Ливию, а другие умирали в пустыне от голода и жажды. Эти люди просто искали убежища", - заключил Ишмаэль.По словам другого 24-летнего нелегала, Руанда и Уганда являются "странами смерти", и что Израиль "рискует его жизнью" [предлагая добровольно уехать в эти государства].Центр, в котором проживает около 1200 нелегальных мигрантов, должен быть закрыт 1 апреля 2018 года в рамках программы депортации. Правительство намерено депортировать от 15 до 20 тысяч африканских нелегалов.Также не исключена и насильственная высылка мигрантов. Тем, кто добровольно покинет Израиль до конца марта, положено 3500 долларов.