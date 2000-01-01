07.02 12:50 MIGnews.com

Twitter Абу Мазена взломали хакеры

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Хакеры взломали страницу председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса в Twitter. Неизвестные взломщики – предположительно, палестинские, взломали Twitter Абу Мазена во вторник, 6 февраля.Хакеры, которые называют себя "батальонами координации безопасности" также оставили записи на странице палестинского лидера.В частности неизвестные, обвинили Абу Мазена в предательстве палестинских интересов в пользу военному сотрудничеству с Израилем.