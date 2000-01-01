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Фото из Twitter/Jim Carrey 08.02 01:25   MIGnews.com

Джим Керри удалил свою страничку в Facebook из-за России

Американский актер Джим Керри продал акции Facebook и удалил свою страницу из соцсети из-за не достаточной борьбы компании с российским вмешательством в выборы США. Об этом он написал на своей странице в твиттере.




"Я продаю свои акции Facebook и удаляю страницу, потому что Facebook заработала на российском вмешательстве в наши выборы, и они до сих пор не сделали достаточно для того, чтобы остановить это", - написал Керри.

Также актер призвал всех инвесторов, беспокоящихся о своем будущем последовать его примеру, и поставил хэштег #unfriendfacebook.

Напомним, в сентябре Facebook сообщило, что во время минувшей предвыборной кампании в США, в социальной сети, кампаниями российского происхождения были заказаны более трех тысяч объявлений, "сеющих противоречия в обществе". В них поднимали вопросы, связанные с легализацией оружия, а также с проблемами, касающимися миграции и ЛГБТ-сообществ. В связи с этим Facebook Inc.ужесточила правила размещения политической рекламы в соцсети и запустила инструмент, позволяющий узнать ее источника.
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