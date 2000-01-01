08.02 01:25 MIGnews.com

Джим Керри удалил свою страничку в Facebook из-за России

I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp — Jim Carrey (@JimCarrey) 6 февраля 2018 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Американский актер Джим Керри продал акции Facebook и удалил свою страницу из соцсети из-за не достаточной борьбы компании с российским вмешательством в выборы США. Об этом он написал на своей странице в твиттере."Я продаю свои акции Facebook и удаляю страницу, потому что Facebook заработала на российском вмешательстве в наши выборы, и они до сих пор не сделали достаточно для того, чтобы остановить это", - написал Керри.Также актер призвал всех инвесторов, беспокоящихся о своем будущем последовать его примеру, и поставил хэштег #unfriendfacebook.Напомним, в сентябре Facebook сообщило, что во время минувшей предвыборной кампании в США, в социальной сети, кампаниями российского происхождения были заказаны более трех тысяч объявлений, "сеющих противоречия в обществе". В них поднимали вопросы, связанные с легализацией оружия, а также с проблемами, касающимися миграции и ЛГБТ-сообществ. В связи с этим Facebook Inc.ужесточила правила размещения политической рекламы в соцсети и запустила инструмент, позволяющий узнать ее источника.