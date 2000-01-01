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Сайт президента Турции 07.02 12:28   MIGnews.com

Эрдоган обвинил Трампа в невыполнении обещаний по Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил своего коллегу Дональда Трампа в невыполнении обещаний по выводу сил самообороны курдов (YPG) из сирийского Манбиджа. Сообщает газета Hurriyet.

Сообщается, что после официального визита в Ватикан и Италию, Эрдоган рассказал журналистам, что ранее в ходе их разговора Трамп признал арабов "настоящими хозяевами Манбиджа". "Но то, что он обещал, не выполнено", -добавил лидер страны, отметив, что на сегодняшний день в Турции находится много беженцев из Манбиджа, которые хотят вернуться на родину. "Манбидж найдет своих настоящих хозяев", - уверил глава турецкого государства.

Накануне Эрдоган заявил, что после окончания военной операции против боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещенная организация), военное присутствие США в Сирии направлено против сторон, добивающихся урегулирования конфликта в САР (Иран, Турция и Россия).

У сирийско-турецкой границы правительство США продолжает тренировать местные силы безопасности для охраны подконтрольных им территорий. Кроме того, как утверждает Анкара, Вашингтон подготавливает курдов, но и осуществляет им поставки оружия. Однако Дональд Трамп в свою очередь заверил, что Вашингтон прекратил эту помощь.
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