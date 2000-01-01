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Япония протестует из-за российских военных учений на Курилах | Фото: Thinkstock07.02 12:56   MIGnews.com

Япония протестует из-за российских военных учений на Курилах

Япония выразила протест России в связи с проведением военных учений на Курильских островах. Об этом заявил глава японского Министерства иностранных дел Таро Кано, передает Kyodo.

По словам дипломата, российские учения на Курилах противоречат позиции Японии в отношении "северных островов".
"Мы заявили протест", — сказал министр.

Напомним, 8 сентября 1951 года Япония подписала Сан-Францисский мирный договор, по которому "отказалась от всех прав, правовых оснований и претензий на Курильские острова", часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года. Однако, по мнению Токио, южная территория Курил (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи) не входит в Курильскую гряду и должны принадлежать Японии.

Ранее Восточный военный округ сообщил о проведении на Курилах военного учения с участием более двух тысяч военнослужащих и 500 единиц техники. Главная цель учений – борьба с "незаконными вооруженными формированиями". По словам Минобороны, военнослужащие должны осуществить "поиск и блокирование условной диверсионно-разведывательной группы на острове Кунашир".
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