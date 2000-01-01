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Госдеп никак не комментирует Закон о форпостах | Фото: U.S. Department of State/Flickr07.02 09:44   MIGnews.com

Госдеп никак не комментирует Закон о форпостах

В Государственном департаменте США воздерживаются от комментариев по поводу принятия Кнессетом закона о ретроактивной легализации израильских поселений в Иудее и Самарии и призывают палестинцев не оспаривать этот законопроект в международных правовых инстанциях.

Об этом на правах анонимности сказал агентству AFP источник во внешнеполитическом ведомстве США.

"У администрации (Дональда Трампа – ред.) должна быть полномерная возможность проводить консультации со всеми сторонами. На данный момент, все указывает на то, что этот закон, вероятно, будет рассмотрен израильскими судами, поэтому до соответствующего решения администрация Трампа воздержится от комментариев по этому закону", - сказали в Госдепе.

Чиновник также назвал "контрпродуктивным миру" решение оспорить законность легализации поселений.

"Мы обеспокоены тем, что другие участники заявляют о готовности попытаться оспорить эту меру в международных инстанциях, включая Международный уголовный суд. Мы по-прежнему решительно выступаем против шагов в отношении Израиля в МУСе, которые вредят мирному процессу", - сказал источник AFP.
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