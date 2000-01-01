Ангела Меркель не уверена, что победит

Будущие парламентские выборы станут для Ангелы Меркель самыми трудными за всю ее политическую карьеру. Об этом канцлер Германии заявила 6 февраля на фоне достаточно шокирующих результатов опроса, согласно которым, ее политический блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза впервые за семь лет уступил в популярности своим соратникам по коалиции – Социал-демократической партии Германии.
Стоит отметить, что, согласно опубликованным в издании Bild цифрам, СДПГ упрочнила свои позиции и теперь уровень ее поддержки составляет 31%, опережая ХДС-ХСС на 1%. В то же время уровень поддержки оппозиционеров из "Альтернативы для Германии" остался на прежнем уровне – 12%.
"Это будет сложнейшая избирательная кампания, которую я когда-либо вела. Нам предстоит дать достаточно крупный бой, поэтому впереди нас ждет много работы", - сказала Ангела Меркель на пресс-конференции в Мюнхене.
Стоит отметить, что если на выборах в Бундестаг победят социал-демократы, то ей придется уступить кресло канцлера экс-спикеру Европарламента Мартину Шульцу. Стоит отметить, что именно после его победы на праймериз, где он сместил экс-лидера Зигмара Габриэля, социал-демократов и накрыло волну народной поддержки.
С другой стороны, угроза проиграть сентябрьские выборы укрепила союз между ХДС и ХСС, заставив их отложить все разногласия, объединив усилия ради победы. Напомним, что ранее лидер Христианско-социального союза Хорст Зеехофер даже угрожал покинуть блок, если Меркель не согласится ограничить прием беженцев Германией.
"На каждых выборах, в которых я боролась, я серьезно и с уважением относилась к своим соперникам. То же самое будет и в этой кампании", - сказала Меркель в понедельник.
Однако в СПДГ верят в свою победу.
"Меркель закончит, как Коль в 1998. Людям необходимо новое лицо", - сказал газете Welt один из социал-демократов Бундестага Йоханнес Карс.