07.02 09:10 MIGnews.com

Ангела Меркель не уверена, что победит

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Будущие парламентские выборы станут для Ангелы Меркель самыми трудными за всю ее политическую карьеру. Об этом канцлер Германии заявила 6 февраля на фоне достаточно шокирующих результатов опроса, согласно которым, ее политический блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза впервые за семь лет уступил в популярности своим соратникам по коалиции – Социал-демократической партии Германии.Стоит отметить, что, согласно опубликованным в издании Bild цифрам, СДПГ упрочнила свои позиции и теперь уровень ее поддержки составляет 31%, опережая ХДС-ХСС на 1%. В то же время уровень поддержки оппозиционеров из "Альтернативы для Германии" остался на прежнем уровне – 12%."Это будет сложнейшая избирательная кампания, которую я когда-либо вела. Нам предстоит дать достаточно крупный бой, поэтому впереди нас ждет много работы", - сказала Ангела Меркель на пресс-конференции в Мюнхене.Стоит отметить, что если на выборах в Бундестаг победят социал-демократы, то ей придется уступить кресло канцлера экс-спикеру Европарламента Мартину Шульцу. Стоит отметить, что именно после его победы на праймериз, где он сместил экс-лидера Зигмара Габриэля, социал-демократов и накрыло волну народной поддержки.С другой стороны, угроза проиграть сентябрьские выборы укрепила союз между ХДС и ХСС, заставив их отложить все разногласия, объединив усилия ради победы. Напомним, что ранее лидер Христианско-социального союза Хорст Зеехофер даже угрожал покинуть блок, если Меркель не согласится ограничить прием беженцев Германией."На каждых выборах, в которых я боролась, я серьезно и с уважением относилась к своим соперникам. То же самое будет и в этой кампании", - сказала Меркель в понедельник.Однако в СПДГ верят в свою победу."Меркель закончит, как Коль в 1998. Людям необходимо новое лицо", - сказал газете Welt один из социал-демократов Бундестага Йоханнес Карс.