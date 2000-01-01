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СМИ: В США создают центр для информационной войны с РФ | Фото: Thinkstock07.02 08:58   MIGnews.com

СМИ: В США создают центр для информационной войны с РФ

Американские сенаторы намерены создать новый центр для информационной войны против России, сообщает Daily Beast.
По данным издания, деятельность такой центр будет осуществлять через межведомственное учреждение в госдепартаменте США – Центр глобального взаимодействия.

Также отмечается, что центр начнет работу в нынешнем году, а на реализацию проекта в течение двух лет выделено 160 млн долларов. Кроме того, финансирование могут увеличить еще на 100 миллионов долларов для поддержки объективной российской журналистики.
Инициатива создания такой структуры принадлежит республиканцу Робу Портману и демократу Крису Мерфи. Планируется, что она будет отслеживать и анализировать пропагандистские кампании и оказывать им сопротивление, выделяя гранты иностранным журналистам, организациям и частным компаниям.

Также известно, что Центр создавался еще во времена президентства Барака Обамы для противодействия пропаганде террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, также известна как ISIS), а инициатива сенаторов расширила его сферу действия.

При этом издание отмечает, что планы Портмана-Мерфи вызывают сомнения, поскольку непонятно, как формировать такую структуру под управление президента США Дональда Трампа и "будет ли администрация использовать инструменты пропаганды разумно и в законных целях".
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