07.02 08:58 MIGnews.com

СМИ: В США создают центр для информационной войны с РФ

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Американские сенаторы намерены создать новый центр для информационной войны против России, сообщает Daily Beast.По данным издания, деятельность такой центр будет осуществлять через межведомственное учреждение в госдепартаменте США – Центр глобального взаимодействия.Также отмечается, что центр начнет работу в нынешнем году, а на реализацию проекта в течение двух лет выделено 160 млн долларов. Кроме того, финансирование могут увеличить еще на 100 миллионов долларов для поддержки объективной российской журналистики.Инициатива создания такой структуры принадлежит республиканцу Робу Портману и демократу Крису Мерфи. Планируется, что она будет отслеживать и анализировать пропагандистские кампании и оказывать им сопротивление, выделяя гранты иностранным журналистам, организациям и частным компаниям.Также известно, что Центр создавался еще во времена президентства Барака Обамы для противодействия пропаганде террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, также известна как ISIS), а инициатива сенаторов расширила его сферу действия.При этом издание отмечает, что планы Портмана-Мерфи вызывают сомнения, поскольку непонятно, как формировать такую структуру под управление президента США Дональда Трампа и "будет ли администрация использовать инструменты пропаганды разумно и в законных целях".