07.02 08:08 MIGnews.com

Что наобещал Трамп на секретной встрече с палестинцами

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Несколько дней назад представители администрации американского президента Дональда Трампа провели тайную встречу с чиновниками Палестинской автономии, на которой была обозначена позиция Вашингтона по палестино- израильскому конфликту.Ссылаясь на свои осведомленные источники, палестинское агентство "Маан" сообщает, что Белый дом был готов представить свою политику до официальной встречи Дональда Трампа с Биньямином Нетаниягу, которая назначен на 15 февраля. Где и когда именно состоялась встреча, не отмечается.Несмотря на то, что ранее несколько высокопоставленных палестинских чиновников жаловались на игнорирование их обращений Белым домом, сейчас издание отмечает, что американцы выразили готовность завести в ПА официальные контакты.Информацию о наличии непрямых переговоров между Рамаллой и Вашингтонов 6 февраля подтвердил и министр иностранных дел ПА Рияд аль-Малики.Источники "Маан" утверждают, что под давлением своих арабских союзников – иорданского и саудовского королей Абдаллы II и Салмана Абд аль-Азиза Аль-Сауда, а также президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси – США постепенно меняют свой подход к палестинцам. Также сообщают они и о том, что Трамп заверил палестинцев в том, что в ближайшем будущем не станет перемещать американское посольство в Иерусалим.