08.02 09:16 MIGnews.com

Трамп: Ядерная сделка – самое худшее соглашение

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Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал ядерную сделку, которую с Ираном заключили 6 крупных государств в 2015 году. Американский лидер назвал ядерную сделку "худшей сделкой из всех", которые он когда-либо видел.Трамп также обвинил Иран в том, что из-за заключенной сделки с Исламской Республикой, мир "перестал уважать" США.В ходе интервью корреспондент телеканал Fox News спросил президента о том, считает ли он, что Штаты находятся на пути столкновения с Ираном, на что Дональд Трамп отвтеил:"Я считаю это ядерное соглашение худшим из всех, которые были достигнуты путем переговоров. Я считаю, что эта тема никогда не должна быть предметом переговоров. Это позорная сделка, которую заключили США. Я полагаю, что не было для этого никаких причин…".Однако на вопрос планирует ли он сдержать свое предвыборное обещание и отменить сделку с Ираном, Трамп подчеркнул:"Мы посмотрим, как сложится ситуация. Я полагаю, что они не уважают нашу страну, и я знаю, в чем тут дело: Иран которое является террористическим государством №1". Не могу поверить, что кто-то может быть настолько глуп, чтобы заключить с ними сделку".