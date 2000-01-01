07.02 21:54 MIGnews.com

Сенат США утвердил нового министра образования

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Сенат США утвердил Бетси Девос на пост министра образования, сообщает Associated Press. Отмечается, что во время голосования количество выступающих за и против кандидатуры Девос разделились поровну.К демократам, которые выступили против Бетси Девос, присоединились и два республиканца. Однако своим правом голоса воспользовался вице-президент США Майкл Пенс.В свою очередь, президент США Дональд Трамп поздравил нового министра с утверждением в своем микроблоге в Twitter."Мои поздравления новому министру образования!", - написал американский лидер.