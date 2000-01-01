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YouTube 07.02 21:29   MIGnews.com

Большинство евреев против аннексии Западного берега

Большинство израильских евреев выступают против планов, предложенных правыми политиками, аннексии большей части Западного берега. Об этом свидетельствуют последние данные опроса, опубликованного во вторник, 7 февраля.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, депутаты от партий "Ликуд" и "Еврейский дом", предложили расширить суверенитет Израиля над некоторыми крупными поселениями в Иудее и Самарии. Также они призвали активизировать и поселенческую деятельность.

Однако, новый опрос, проведенный Институтом демократии при Тель-авивском университете показал, что более 53% израильских евреев против аннексии территорий Западного берега. В то время когда за выступила лишь 37% опрошенных. Поэтому же вопросу 78% израильских арабов выступили также против аннексии.

С другой стороны 50% евреев считают, что расширение строительства в настоящее время является неразумным решением. И только 45% поддержали расширение строительства в поселениях Иудеи и Самарии.

Отметим, что опрос был проведен в рамках январского опроса "Индекс мира", который ежемесячно проводит Институт израильской демократии.

На вопрос о том, каким израильтяне видать статус палестинцев в случае аннексии их городов и деревень к Израилю, 24,5% сказали, что они должны пользоваться такими же гражданскими правами, как и израильтяне. Более 30% заявили, что таким арабам надо дать статус постоянных жителей без избирательных прав. И 31,5% опрошенных считают, что палестинцы должны остаться в таком же юридическом и гражданском положении, как и сейчас.
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