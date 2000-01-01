07.02 20:29 MIGnews.com

Соединенные Штаты пересмотрят ядерную доктрину

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфин заявил, что правительство намерено пересмотреть один из главных документов, регламентирующих обороноспособность государства — доктрину применения ядерных вооружений.Об этом Голдфин сообщил журналистам в Вашингтоне.Глава штаба уточнил, что внести изменения в ядерную доктрину власти намерены уже весной текущего года. Данное решение связано с модернизацией военного комплекса страны. Также Голдфин добавил, что причиной для изменений стал приход к власти новой администрации во главе с Дональдом Трампом.