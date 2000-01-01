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Соединенные Штаты пересмотрят ядерную доктрину | Фото: Thinkstock07.02 20:29   MIGnews.com

Соединенные Штаты пересмотрят ядерную доктрину

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфин заявил, что правительство намерено пересмотреть один из главных документов, регламентирующих обороноспособность государства — доктрину применения ядерных вооружений.

Об этом Голдфин сообщил журналистам в Вашингтоне.

Глава штаба уточнил, что внести изменения в ядерную доктрину власти намерены уже весной текущего года. Данное решение связано с модернизацией военного комплекса страны. Также Голдфин добавил, что причиной для изменений стал приход к власти новой администрации во главе с Дональдом Трампом.
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