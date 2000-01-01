07.02 18:33 MIGnews.com

Франция осудила закон о форпостах

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Правительство Франции выразило свое неодобрение касательно принятого закона о форпостах. Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро в своем заявлении отметил, что "закон представляет собой удар по созданию двух государств"."Принятый закон увековечивает существование десятков поселений и форпостов, давая им юридическую основу для будущего развития. Я призываю Израиль уважать свои международные обязательства и отменить этот закон", - заявил Эйро.Он добавил, что принятый закон нарушает принятую в декабре резолюцию СБ ООН 2334, которая осуждает поселенческую деятельность в Иудее и Самарии и Восточном Иерусалиме, которая также является нарушением международного права.Глава МИД Франции также считает, что данный законопроект "скорее всего усилит напряженность в регионе".Напомним, что на ночном заседании Кнессет одобрил так называемый “закон о форпостах” во втором и третьем чтениях.Закон об урегулировании защищает и легализует тысячи еврейских домов в Иудее и Самарии, которые были построены при государственной поддержке.