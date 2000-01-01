07.02 18:06 MIGnews.com

Венгерская деревня рада "европейцам" и мусульман не ждет

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В городке Ашотхалом, что на юге Венгрии запрещены атрибуты ислама. Запрещены исламские головные уборы и публичные призывы к намазу. Кроме этого, на улицах висят таблички с перечеркнутыми мечетями. Власти города заявляют, что открыто ведут "войну с мусульманской культурой". Однако вместе с этим также в Ашотхалом запретили проявления гомосексуальности.Такое решение было принято на пике миграционного кризиса в 2016 году. Тогда через участок границы недалеко от Ашотхалома, проходили до 10 тысяч беженцев в день. Хотя само население городка в два раза меньше – 4 тысячи человек.После этого по инициативе мэра городка Ласло Тороцкого были приняты законы, которые запрещают "проявление исламской культуры". Также были и запрещены и публичные проявления гомосексуальности.Однако на вопрос о том, стремится ли Тороцкай сделать из Ашотхалома "городок для белых", мэр ответил отрицательно."Я не использовал это слово, "белые". Но так как мы все белые, христиане и европейцы, мы хотим остаться таковыми" - говорит он.По словам мэра, главной задачей является привлечение в городок людей, настроенных так же, как он сам."Если бы мы были чернокожими, то хотели бы остаться чернокожими", - отметил Тороцкай."Мы рады гостям из Западной Европы - людям, которые не хотят жить в мультикультурном обществе. Привлекать мусульман мы бы не хотели", - добавил мэр.Градоначальник поясняет, что если бы в его город приехало огромное количество мусульман, то они все не смогли бы интегрироваться в христианское общество. Тороцкай резюмировал:" Я хотел бы, чтобы Европа принадлежала европейцам", - резюмировал Тороцкай.