07.02 19:41 MIGnews.com

Германия и Польша призвали сохранить санкции против России

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В столице Польши Варшаве состоялись переговоры между канцлером Германии Ангелой Меркель и польским премьером Беатой Шидло, на которых обсуждались, в том числе, санкции против России.Стороны высказали единое мнение о том, что санкции должны быть продлены, и доказательство тому — обострение ситуации на Украине.Как подчеркнула Меркель, Минские соглашения далеки от выполнения, а это является обязательным условием отмены санкций."Минск не реализован, и поэтому санкции в настоящее время не могут быть отменены", — добавила она, напомнив, что недавно обсуждала Украину с президентом России Владимиром Путиным.В свою очередь Шидло считает необходимым продолжать политику санкций, пока "на Украине нарушаются международное право и территориальная целостность страны"."Россия не отказывается от своих действий, Европейский союз должен придерживаться санкционной политики. Такова позиция Польши, такова же позиция госпожи канцлера", — заявила Шидло на совместной пресс-конференции с Меркель.