07.02 17:55 MIGnews.com

Трамп сегодня созвонится с Эрдоганом

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Президент США Дональд Трамп проведет первый после вступления в должность телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Белого дома.Разговор состоится в 16.05 вторника по восточному времени США и в ночь на среду по Москве (00.05 среды мск).По данным турецких СМИ, в ходе разговора стороны обсудят региональные проблемы, включая вопрос совместной борьбы с терроризмом.Как сообщал ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, после разговора президентов страны продолжат контакты и встречи на разных уровнях.Сам Эрдоган заявлял, что надеется встретиться с президентом США как можно скорее, чтобы просмотреть турецко-американские отношения.Главы государств уже беседовали по телефону 10 ноября. Эрдоган поздравил Трампа победой на выборах и заявил, что США и Турция являются союзниками, которых объединяет взаимное уважение, общие интересы и ценности. Стороны обсудили укрепление отношений двух стран и сотрудничество по борьбе с терроризмом.