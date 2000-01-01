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Flickr.com 07.02 17:55   MIGnews.com

Трамп сегодня созвонится с Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп проведет первый после вступления в должность телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Белого дома.

Разговор состоится в 16.05 вторника по восточному времени США и в ночь на среду по Москве (00.05 среды мск).

По данным турецких СМИ, в ходе разговора стороны обсудят региональные проблемы, включая вопрос совместной борьбы с терроризмом.

Как сообщал ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, после разговора президентов страны продолжат контакты и встречи на разных уровнях.

Сам Эрдоган заявлял, что надеется встретиться с президентом США как можно скорее, чтобы просмотреть турецко-американские отношения.

Главы государств уже беседовали по телефону 10 ноября. Эрдоган поздравил Трампа победой на выборах и заявил, что США и Турция являются союзниками, которых объединяет взаимное уважение, общие интересы и ценности. Стороны обсудили укрепление отношений двух стран и сотрудничество по борьбе с терроризмом.
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