Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 07.02 16:55   MIGnews.com

Николя Саркози предстанет перед судом

Экс-президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по дулу о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012. Тогда он проиграл на президентских выборах Франсуа Олланду.

Бывшего французского лидера подозревают в том, что он и его партия "Союз за народное движение" подделали документы, чтобы скрыть допустимые расходы примерно на 18 млн. евро во время предвыборной кампании в 2012 году.

В сою очередь, Саркози не раз заявлял, что якобы не знал о превышении лимита расходов для президентской кампании. Однако согласно расследованию, партия превысила установленный лимит средств в 22,5 млн. евро, который был выделен на участие в выборах.

Кроме экс-президента, перед судом предстанут еще 13 подозреваемых, среди которых бывшие функционеры UMP.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:33
ООН: закон о форпостах – вопиющее пересечение красной черты
16:30
18 раввинов арестовали во время акции против Трампа
15:56
Министр туризма Турции посетил Израиль
15:10
В Британии собака родила зеленого щенка
14:51
"Следующая война с ХАМАСом лишь вопрос времени"
14:18
Белый дом опубликовал список "замалчиваемых СМИ" терактов
14:11
Аятолла Хаменеи: За что нам благодарить Обаму - за ИГИЛ?
13:48
"Легализация поселений угрожает миру на Ближнем Востоке"
12:46
Мелания Трамп подала на сайт 150-миллионный иск за клевету
12:17
Палестинский министр: Мир должен покарать Израиль
12:05
Развозову удалось предотвратить удар по бюджету спорта
11:59
Apple отзывает почти 90 тысяч iPhone 6s
11:35
Новая победа "Еш Дин": в Тапуах-Маарав снесут 17 домов
10:59
Тель-Авивский университет - мировая фабрика "акул бизнеса"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus