07.02 16:55 MIGnews.com

Николя Саркози предстанет перед судом

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Экс-президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по дулу о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012. Тогда он проиграл на президентских выборах Франсуа Олланду.Бывшего французского лидера подозревают в том, что он и его партия "Союз за народное движение" подделали документы, чтобы скрыть допустимые расходы примерно на 18 млн. евро во время предвыборной кампании в 2012 году.В сою очередь, Саркози не раз заявлял, что якобы не знал о превышении лимита расходов для президентской кампании. Однако согласно расследованию, партия превысила установленный лимит средств в 22,5 млн. евро, который был выделен на участие в выборах.Кроме экс-президента, перед судом предстанут еще 13 подозреваемых, среди которых бывшие функционеры UMP.