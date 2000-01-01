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kremlin.ru 08.02 06:50   MIGnews.com

Лавров рассказал о вкладе Трампа в борьбу с терроризмом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиция президента США Дональда Трампа уже начала оказывать позитивное влияние на международную борьбу с терроризмом, сообщает ТАСС.

"На данном этапе ясно, что твердая позиция президента США Дональда Трампа о приоритетности для США на международной арене борьбы с международным терроризмом, прежде всего с ИГ", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также отметил, что деятельность нового американского лидера сказывается плодотворно на общей ситуации формирования совместного антитеррористического фронта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласен с мнением Дональда Трампа, назвавшего Иран террористическим государством "номер один в мире".

"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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