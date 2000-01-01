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YouTube 07.02 15:56   MIGnews.com

Министр туризма Турции посетил Израиль

После нормализации израильско-турецких отношений министр туризма Израиля Ярив Левин встретился со своим турецким коллегой Наби Авджи. Встреча состоялась в Тель-Авиве в Tel-Aviv Israel Trade Fairs & Convention Center. Оба министра приняли участие в конференции на международной средиземноморской выставке.

Наби Авджи стал первым турецким министром, посетившим Израиль, после нормализации израильско-турецких отношений.

"Это очень важный и неслучайный визит турецкого министра в Израиль, поскольку туризм является отличным способом для встречи с людьми и укреплении отношений между ними. С помощью сферы туризма можно улучшить отношения между странами и сделать их более плодотворными", - подчеркнул турецкий министр.

В свою очередь, Ярив Левин добавил: "Двусторонние отношения между Израилем и Турцией являются одним из важнейших элементов для региональной стабильности и экономического прогресса. Визит моего турецкого коллеги приведет к укреплению стратегических связей между Израилем и Турцией, которые имеют огромное значение с геополитической точки зрения, так и в сфере туризма".
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