Аятолла Хаменеи: За что нам благодарить Обаму - за ИГИЛ?
Запретив мусульманам въезжать в США и решив ввести санкции против Ирана американский президент Дональд Трампа открыл истинное лицо Соединенных Штатов, заявил во вторник, 7 февраля, верховный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи на встрече с офицерским составом и командованием иранских ВВС. Аятолла заверил, что ни один из врагов Исламской республики не сможет ее парализовать.
"Мы должны быть благодарны этому джентльмену за то, что он показал истинное лицо Америки. То, о чем мы говорили более 30 лет – о политическом, экономическом, нравственном и социальном упадке правящей системы США – этот джентльмен пришел и открыто продемонстрировал до и после выборов", - сказал верховный лидер ИРИ.
Он напомнил о запрете на въезд в США гражданам семи мусульманских государств, среди которых оказался и Иран, саркастически назвав это "проявлением истинного значения прав человека", а также о сообщении Трампа в Twitter, в котором он Трамп предложил иранцам быть благодарными экс-президенту США Бараку Обаме.
"Новый президент США утверждает, что мы должны быть благодарны Обаме. Но за что нам его благодарить – за ИГИЛ, сожженные Ирак и Сирию или за поддержку попытки переворота в 2009 году?" – сказал он, имея в виду так называемую Зеленую революцию – волну протестов, возникших после победы на президентских выборах Махмуда Ахмединежада.
Аятолла Хаменеи напомнил, что хоть "Барак Обама и ввел против Ирана санкции, но это не помогло ему достичь желаемого". Напоследок он анонсировал, что "иранский народ отреагирует на угрозы Трампа в годовщину победы Исламской революции" 11 февраля.