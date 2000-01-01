07.02 07:09 MIGnews.com

Трамп поменял точку зрения на НАТО?

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Президент США Дональд Трамп заявил, что США всецело поддерживают НАТО, однако предупредил членов Североатлантического альянса о необходимости выплачивать положенный взнос."Мы решительно поддерживаем НАТО. Мы только просим, чтобы все члены НАТО полностью вносили необходимые финансовые взносы, а многие из них этого не делают. Многие из них даже не близки к этому", - заявил он, выступая перед военными на военно-воздушной базе во Флориде.Днем ранее Трамп во время телефонного разговора с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом согласился встретиться с лидерами НАТО в Европе в мае.Согласно заявлению Белого дома, Трамп и Столтенберг "обсудили, как содействовать тому, чтобы все союзники НАТО выполняли свои обязательства по расходам на оборону".Любопытно, что в ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно называл НАТО устаревшим военным союзом, который утратил свою роль.