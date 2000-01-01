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Южную Осетию переименуют в день выборов президента | Фото: Thinkstock07.02 22:37   MIGnews.com

Южную Осетию переименуют в день выборов президента

В Южной Осетии одновременно пройдут выборы президента и референдум о переименовании республики. Эти события совместил 9 апреля 2017 года глава Южной Осетии Леонид Тибилов, передает Интерфакс.

На референдуме предлагается новое название Южной Осетии — Государство Алания. При этом названия Республика Южная Осетия и Государство Алания будут равнозначны.

Тибилов был избран на пятилетний срок по результатам выборов 8 апреля 2012 года. Тогда он набрал 54,12% голосов избирателей, напоминает. При этом впервые о переименовании республики Леонид Тибилов высказался в декабре 2015 года.

Если изменение названия государства будет принято, то новое название будет вписано в первую статью Конституции Южной Осетии.

На президентский пост в республике уже претендуют 8 участников. Леонид Тибилов намерен избираться на второй президентский срок. Среди кандидатов также депутат парламента, врач Алан Козонов, экс-президент Южной Осетии Эдуард Кокойты и сотрудник КГБ республики Алан Гаглоев. Имя восьмого участника президентской кампании пока держится в секрете. Его уже секретарь ЦИК республики Кристина Авлохова назвала таинственным Мистером Икс.
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