07.01 10:05 MIGnews.com

Либерман требует немедленной отставки главного раввина

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Всего несколько дней назад главный раввин Израиля позволил себе издевательство над светскими согражданами, советуя им отправляться в Ашдод, чтобы есть свинину. Сегодня он дошёл до прямого подстрекательства против нашей алии, которая работает, служит в армии, ходит на резервистские сборы, платит налоги и вносит огромный вклад в экономику страны.Главный раввин, который должен быть примером духовности для всего общества, позволяет себе грубые оскорбления в адрес существенной части израильтян. Слова главного раввина невозможно квалифицировать иначе, чем расизм и антисемитизм, и они не могут остаться безнаказанными.Мы требуем незамедлительно отстранить раввина Йосефа от должности и намерены приложить все усилия к тому, чтобы в ближайшее время на его место был избран представитель религиозных сионистов, который будет объединять народ, а не раскалывать его.Я надеюсь услышать сегодня от лидеров всех партий и политических движений страны решительное осуждение расистских заявлений раввина Йосефа.