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Предложение `Кахоль Лаван` Амиру Перецу | Фото:07.01 08:05   MIGnews.com

Кахоль Лаван предлагают Аводе объединится с Мерец

Партия "Кахоль Лаван" усиливает давление на председателя "Аводы" Амира Переца, чтобы он объединился с партией "Мерец" в преддверии выборов 2 марта.

В понедельник, 6 января, 12 канал сообщил, что депутаты "Кахоль Лаван" сообщили Перецу, что они поддержат его кандидатуру в качестве следующего президента Государства Израиль, если он согласится баллотироваться вместе с Мерецем.

Кроме того, ему передали, что партия Ганца будут рассматривать "Аводу" на переговорах по коалиции так, как если бы он выиграл как минимум шесть мест, даже если он выиграет меньше. "История вас не простит, если один из списка не пройдет избирательный барьер", - сообщили Перецу.

Источники, близкие к депутату прокомментировали ситуацию. По их словам, "такие обещания только удержат его от попыток объединения".

На предыдущих выборах Перец отказался объединяться с Мерецем, несмотря на большую критику со стороны левых. На прошлой неделе он заявил, что еще не принял решение о возможном союзе.


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