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`Секс за назначения`: судья переписывалась с Кахлоном 07.01 07:31   MIGnews.com

"Секс за назначения": судья переписывалась с Кахлоном

Газета Гаарец сообщает, что героиня скандала “секс за назначения”, судья Эти Крайф, переписывалась с министром финансов Моше Кахлоном во время расследования дела.

Кахлон в то время был членом комитета по назначению судей.

Крайф, воспользовавшись доверием полицейских следователей, переписку стерла - но она была позднее восстановлена.

Крайф утверждает, что стерла сообщения. чтобы “защитить право Кахлона на частную жизнь”. Она говорит: Вся релевантная информация была передана властям”.

Судья  окружного суда Нетании Эти Крайф в первый раз допросили в январе 2019 года. Ее подозревали в предоставлении сексуальных услуг главе Ассоциации Израильских Адвокатов Эфи Наве в обмен на помощь в ее продвижении на пост судьи.

До того, как отдать телефон полицейским она попросила разрешения сделать несколько звонков. По данным следствия. она стерла корреспонденцию с “членом комитета”, под которым подразумевается Кахлон.

Следствие против Крайф продолжается.

Согласно данным обвинения, “Крайф воспользовалась доверием следователей и в комнате допросов стерла переписку в whatsapp между ней и несколькими людьми, зная, что переписка может быть использована в качестве улик против нее”.

О том, что Крайф стерла переписку стало известно позднее, когда полицейские взломали телефон. Теперь Крайф подозревают в уничтожении улик.

Прокуратура намерена предъявить и Наве и Крайф обвинения во взяточничестве.

Адвокаты Крайф, Офир Страшнов и Нати Симхони, заявили: “Ее честь судья Крайф не совершала никаких криминальных актов, и мы совершенно уверены в том, что сумеем это доказать на суде. Моше Кахлон не имеет никакого отношения к делу, никогда не имел и никогда не допрашивался в качестве подозреваемого. Поэтому, тот факт , что корреспонденция с ним был стерта не представляет собой какое-либо нарушение, и это было сделано только ради того, чтобы защитить тайну его частной жизни. Корреспонденция была полностью восстановлена, и ее содержание и тайминг - спустя значительное время после назначения совершенно ясно демонстрируют, что корреспонденция не имеет никакого отношения к назначению и расследованию”.


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