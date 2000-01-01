Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Зеленский осудил обстрел посольства США в Багдаде 07.01 10:54   MIGnews.com

Зеленский осудил обстрел посольства США в Багдаде

6 января государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Известно, что во время разговора Помпео и Зеленский обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и будущий визит госсекретаря США в Украину.

Зеленский поддержал США в ситуации по Ближнему Востоку, осудив обстрел посольства США в столице Ирака Багдаде, за что Помпео его поблагодарил.

Что касается визита госсекретаря США в Украину, то он запланирован на конец января.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:17
НАТО призвало Иран воздержаться от провокаций и насилия
11:16
Находка в Городе Давида: мера агронома времен Второго Храма
11:07
58% израильтян считают правительство коррумпированным
10:57
Видео: танкистка заряжает орудие  
10:48
Яир Лапид отреагировал на слова раввина Ицхака Йосефа
10:46
Египет в ярости от участия Ханийе в похоронах Сулеймани
10:23
Глава Пентагона: США не планируют вывод войск из Ирака
10:14
Бени Ганц о словах главного сефардского раввина
10:05
Либерман требует немедленной отставки главного раввина
09:38
Индонезия: землетрясение в 6,2 балла
09:13
Иран объявил армию США террористической организацией
08:20
Напряженность на Ближнем Востоке на руку ИГ, - Макрон
08:06
Аббас угрожает Израилю "ужасными последствиями"
08:05
Кахоль Лаван предлагают Аводе объединится с Мерец
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus