07.01 10:54 MIGnews.com
Зеленский осудил обстрел посольства США в Багдаде
6 января государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Известно, что во время разговора Помпео и Зеленский обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и будущий визит госсекретаря США в Украину.
Зеленский поддержал США в ситуации по Ближнему Востоку, осудив обстрел посольства США в столице Ирака Багдаде, за что Помпео его поблагодарил.
Что касается визита госсекретаря США в Украину, то он запланирован на конец января.
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