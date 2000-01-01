07.01 10:54 MIGnews.com

Зеленский осудил обстрел посольства США в Багдаде

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6 января государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.Известно, что во время разговора Помпео и Зеленский обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и будущий визит госсекретаря США в Украину.Зеленский поддержал США в ситуации по Ближнему Востоку, осудив обстрел посольства США в столице Ирака Багдаде, за что Помпео его поблагодарил.Что касается визита госсекретаря США в Украину, то он запланирован на конец января.