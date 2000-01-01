Американцы отказали в визе Джаваду Зарифу

Администрация президента Дональда Трампа отказала в выдаче дипломатической визы министру иностранных дел Джаваду зарифу для въезда в страну для участия в Совете Безопасности ООН.
Зариф потребовал визу “несколько недель назад”. Зариф намеревался принять участие в “важном” заседании Совета Безопасности ООН.
Американцы, по мнению нескольких дипломатических источников и прессы, нарушили конвенцию 1947 года о штаб-квартире ООН, согласно которой они обязаны разрешить въезд в свою страну официальных представителей других государств “приезжающих по делам ООН”.
Представитель администрации позвонил генеральному секретарю ООН Антонио Гуттерешу и сказал ему, чтобы тот проинформировал иранцев - виза Зарифу выдана не будет.