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Иран не выходит из ядерной сделки 08.01 02:11   MIGnews.com

Иран не выходит из ядерной сделки

Иран останется участником ядерной сделки и считает, что сейчас достигнут "разумный баланс" обязательств сторон по нему.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны, передает IRNA.

"То, что Иран уменьшает свои обязательства по ядерному соглашению, не означает, что мы выходим из него", – сообщили в разъяснении изданию "Европейская правда".

Ранее Иран объявил, что в одностороннем порядке снимает с себя все ограничения по количеству и уровня обогащения урана, которые были наложены ядерной сделкой между США, ЕС, европейскими государствами и Ираном, подписанным в 2015 году. Однако другие обязательства, такие как сотрудничество Ирана с МАГАТЭ, сохраняются.


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