08.01 02:11 MIGnews.com

Иран не выходит из ядерной сделки

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Иран останется участником ядерной сделки и считает, что сейчас достигнут "разумный баланс" обязательств сторон по нему.Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны, передает IRNA."То, что Иран уменьшает свои обязательства по ядерному соглашению, не означает, что мы выходим из него", – сообщили в разъяснении изданию "Европейская правда".Ранее Иран объявил, что в одностороннем порядке снимает с себя все ограничения по количеству и уровня обогащения урана, которые были наложены ядерной сделкой между США, ЕС, европейскими государствами и Ираном, подписанным в 2015 году. Однако другие обязательства, такие как сотрудничество Ирана с МАГАТЭ, сохраняются.