07.01 20:08 MIGnews.com

Кац: репатрианты – неотъемлемая часть израильского общества

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Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац высказался в поддержку репатриантов в Израиле.Такое заявление он сделал во вторник, 7 января, передает канцелярия главы МИД."Я считаю неуместными оскорбительные высказывания и недопустимые обобщения в адрес репатриантов. Как я и говорил ранее, мы ценим решающий вклад русскоязычных репатриантов в реализацию идеалов сионизма, а также в укрепление и развитие государства Израиль", – отметил Кац.По его словам, во многом благодаря Израилю государство может противостоять многочисленным угрозам и испытаниям."Вы – неотъемлемая часть израильского общества. Государство должно и в дальнейшем делать все для вашей всеобъемлющей интеграции во все сферы жизни в нашей стране", – резюмировал Кац.