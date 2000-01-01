Кац: репатрианты – неотъемлемая часть израильского общества
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац высказался в поддержку репатриантов в Израиле.
Такое заявление он сделал во вторник, 7 января, передает канцелярия главы МИД.
"Я считаю неуместными оскорбительные высказывания и недопустимые обобщения в адрес репатриантов. Как я и говорил ранее, мы ценим решающий вклад русскоязычных репатриантов в реализацию идеалов сионизма, а также в укрепление и развитие государства Израиль", – отметил Кац.
По его словам, во многом благодаря Израилю государство может противостоять многочисленным угрозам и испытаниям.
"Вы – неотъемлемая часть израильского общества. Государство должно и в дальнейшем делать все для вашей всеобъемлющей интеграции во все сферы жизни в нашей стране", – резюмировал Кац.