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Кац: репатрианты – неотъемлемая часть израильского общества 07.01 20:08   MIGnews.com

Кац: репатрианты – неотъемлемая часть израильского общества

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац высказался в поддержку репатриантов в Израиле.

Такое заявление он сделал во вторник, 7 января, передает канцелярия главы МИД.

"Я считаю неуместными оскорбительные высказывания и недопустимые обобщения в адрес репатриантов. Как я и говорил ранее, мы ценим решающий вклад русскоязычных репатриантов в реализацию идеалов сионизма, а также в укрепление и развитие государства Израиль", – отметил Кац.

По его словам, во многом благодаря Израилю государство может противостоять многочисленным угрозам и испытаниям.

"Вы – неотъемлемая часть израильского общества. Государство должно и в дальнейшем делать все для вашей всеобъемлющей интеграции во все сферы жизни в нашей стране", – резюмировал Кац.


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