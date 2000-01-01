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Кац: Гондурас сделал важный шаг по `Хизбалле` 07.01 18:36   MIGnews.com

Кац: Гондурас сделал важный шаг по "Хизбалле"

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац приветствовал расширение списка стран, признающих "Хизбаллу" террористической организацией.

Соответствующее заявление он сделал 7 января, прокомментировав решение правительства Гондураса внести в список террористов и применить соответствующие санкции.

"Это важный шаг в международной борьбе с террором. Подобная политика уже применяется США, Великобританией, Аргентиной, Парагваем и другими государствами региона и мира. А такие страны как Германия, Австралия и Бразилия, с которыми мы вели и продолжаем вести диалог, в том числе и по этим вопросам, намерены присоединиться к общим усилиям по борьбе с террором", – сказал Кац.

По его словам, террор распространяется Ираном и его пособниками на Ближнем Востоке и во всем мире.

"Сейчас самое время четко сформулировать соответствующую позицию по этому вопросу", – резюмировал глава МИД Израиля.


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