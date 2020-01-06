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Танкистка заряжала орудие в 17 раз медленнее норматива 07.01 15:51   MIGnews.com

Танкистка заряжала орудие в 17 раз медленнее норматива

Портал 0404 опубликовал комментарии к ранее опубликованному видео танкистки, заряжающей орудие боевой машины.

Автор материала сообщает, что женщина после этого не смогла подать в орудие следующий снаряд.

Танкистке потребовалось 38 секунд на то, чтобы отправить снаряд в пушку - и в конце затвор едва не прибил ей руку. Норматив заряжения танкового орудия составляет две секунды, в особо трудных условиях - пять секунд.

0404 утверждает, что видео было снято в ходе выпускных экзаменов курсов танкисток. 0404 сообщает, что другая танкистка, которая с показанной в клипе задачей и вовсе не справилась, “сдала” экзамен, и была признана успешно закончивший курс.



Движение Ахим Ле Нешек распространило заявление, в котором говорится: “Мы надеемся на то, что профессиональная работа и способности бойцов должны обсуждаться открыто и прозрачно. мы ожидаем, что данные, собранные во время осуществления проекта, будут открыты для публики. Единственная функция армии - побеждать, и только вокруг этого должна идти дискуссия. Опубликованное видео экзаменов пилотного проекта в танковых войсках - просто безумие. Танкистка, которой потребовалось, после окончания курса молодого бойца и курса танкистов 38 секунд на заряжение орудие не может “успешно сдать экзамен”.  И это определенно не “успех”, как то утверждает главный инспектор танковых войск. Следует провести очень серьезное расследование и выяснить, на основании каких данных было принято решение об успешном окончании курса. Когда появляются те, кто готов проводить эксперименты за счет нашей безопасности, публика должна знать правду”.

Со своей стороны, пресс-служба ЦАХАЛа заявила: “Видео не демонстрирует компетентность и возможности танкисток, как о них свидетельствуют данные пилотного проекта. Треть танкисток не сдала экзаменов, но в результате завершения проекта было решено, что женщины могут использоваться на прикрытии границ.  Пилотный проект продемонстрировал некоторый разрыв в демонстрации необходимых навыков, и поэтому начальник Генштаба решил, что будет правильным перейти к следующей стадии проекта, который будет заниматься вопросом возможности абсорбции женщин в подразделения прикрытия границы”.


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