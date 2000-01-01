07.01 14:42 MIGnews.com

Британия: от войны с Ираном выиграют только террористы

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Британия во вторник, 7 января, призвала к спокойствию после убийства Америкой иранского военного командира Кассема Сулеймани и заявили, что война с Ираном принесет пользу только исламистским боевикам на всем Ближнем Востоке."То, что мы надеемся сделать, это снять эскалацию напряженности в отношениях с Ираном и убедиться в том, что в отношении Ирака мы не потеряем с трудом завоеванные достижения, которые мы обеспечили против ISIS", - заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб."Мы обеспокоены тем, что если мы увидим полномасштабную войну, это будет очень разрушительным, и на самом деле террористы, в частности "Исламское государство", будут единственными победителями.""Мы работаем с нашими американскими партнерами, с нашими партнерами по ЕС, поэтому сегодня я отправляюсь в Брюссель, чтобы убедиться, что мы направили очень четкое и последовательное сообщение о необходимости деэскалации и поиске дипломатического маршрута."