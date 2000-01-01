07.01 14:07 MIGnews.com

ШАС: ненависть к Нетаниягу сводит Либермана с ума

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Во вторник, 7 января, партия "ШАС" раскритиковала председателя "НДИ" Авигдора Либермана за "личную ненависть" к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу."Основным лицом, ответственным за подстрекательство и разногласия между ортодоксами и выходцами из бывшего Советского Союза, является Авигдор Либерман", - сказали в партии."Его личная ненависть к Нетаниягу сводит его с ума, заставляя его проводить дни, пытаясь свергнуть премьер-министра Нетаниягу со своей должности и отбирать голоса, раздувая пламя подстрекательства между блоками".Партия также поддержала противоречивые заявления главного сефардского раввина Ицхака Йосефа о количестве иммигрантов-неевреев в Израиль."Главный раввин говорил из-за боли и беспокойства за народ Израиля в свете продолжающегося и бесконечного цинизма Либермана по отношению к тем, кто ортодоксален или соблюдает Тору. Население советских репатриантов, которые нам очень дороги, любят иудаизм и его традиции и дистанцируются от подстрекательского и противоречивого пути, по которому пошли Либерман и его партия."Ранее во вторник Либерман призвал к суду раввина Йосефа за его высказывания."Это не главный раввин Израиля, это главный подстрекатель Израиля. Его нужно предать суду."