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07.01 12:25   MIGnews.com

Нетаниягу про речь раввина Йосефа: это неприемлемо

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал во вторник утром, 7 января, речь главного сефардского раввина Израиля раввина Ицхака Йосефа о репатриантах в Израиль из Восточной Европы.

Премьер-министр раскритиковал раввина Йосефа за замечания, которые были сделаны на раввинской конференции в Иерусалиме на прошлой неделе, и приветствовал массовую репатриацию из Восточной Европы в Израиль, которая началась после падения Берлинской стены в 1989 году.

"Это неприемлемый и неуместный комментарий", - сказал Нетаниягу. "Репатрианты из бывшего Советского Союза являются большим благословением для Государства Израиль и для еврейского народа."

Напомним, что главный раввин Израиля Ицхак Йосеф жестко атаковал репатриантов из бывшего СССР. Главный раввин Йосеф утверждает, что репатриантов завезли “чтобы они служили противовесом ультра-ортодоксам”.

Йосеф также атаковал процесс гиюра репатриантов - а также раввинатские суды “автоматически признававшие” гиюр.

Йосеф сообщил, что Израиль “завез в страну совершенных гоев”, “голосующих за всякие анти-религиозные партии”.


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