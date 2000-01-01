Нетаниягу про речь раввина Йосефа: это неприемлемо
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал во вторник утром, 7 января, речь главного сефардского раввина Израиля раввина Ицхака Йосефа о репатриантах в Израиль из Восточной Европы.
Премьер-министр раскритиковал раввина Йосефа за замечания, которые были сделаны на раввинской конференции в Иерусалиме на прошлой неделе, и приветствовал массовую репатриацию из Восточной Европы в Израиль, которая началась после падения Берлинской стены в 1989 году.
"Это неприемлемый и неуместный комментарий", - сказал Нетаниягу. "Репатрианты из бывшего Советского Союза являются большим благословением для Государства Израиль и для еврейского народа."
Напомним, что главный раввин Израиля Ицхак Йосеф жестко атаковал репатриантов из бывшего СССР. Главный раввин Йосеф утверждает, что репатриантов завезли “чтобы они служили противовесом ультра-ортодоксам”.
Йосеф также атаковал процесс гиюра репатриантов - а также раввинатские суды “автоматически признававшие” гиюр.
Йосеф сообщил, что Израиль “завез в страну совершенных гоев”, “голосующих за всякие анти-религиозные партии”.