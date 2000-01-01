Тегерану не нужно ядерное оружие, - постпред Ирана
Иран не собирается производить ядерное оружие, несмотря на прекращение выполнения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Об этом сообщил постоянный представитель республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи.
По словам дипломата, в оборонительной доктрине Ирана нет места ядерному оружию, а у правительства нет желания его разрабатывать.
"Мы не заинтересованы в обладании ядерным оружием. Потому что у нас есть четкий священный наказ от нашего верховного лидера, запрещающий ядерное оружие", - сказал Тахт-Раванчи в эфире программы PBS NewsHour.