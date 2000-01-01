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Бывший депутат от ШАС: Снять раввина Йосефа с должности 07.01 11:39   MIGnews.com

Бывший депутат от ШАС: Снять раввина Йосефа с должности

Бывший депутат Кнессета от партии ШАС раввин Хаим Амсалем подверг резкой критике высказывания главного раввина Израиля Ицхака Йосефа.

Амсалем заявил: “Я требую уволить раввина Йосефа. Государство Израиль должно сделать все, чтобы осудить его и убрать его со всех государственных должностей”.

Раввин Амсалем сказал: “этот человек подстрекает против громадной группы репатриантов из бывшего Советского Союза, большая часть которых - семя Израилево. Это создает дурную репутацию системе гиюра, которую доверено возглавить мне. Утверждение о том, что множество раввинов, работающих под моим началом “сомнительны” - очень проблематично. Пусть признается, что никогда сам не делал гиюра. Он доказал свое полное невежество в сфере гиюра”.

Амсалем подчеркнул: “Каждый дополнительный день, который он находится на должности - несправедливость в отношении репатриантов, несправедливость в отношении Государства Израиль, несправедливость в отношении еврейского мира”.


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