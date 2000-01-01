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58% израильтян считают правительство коррумпированным | Фото:07.01 11:07   MIGnews.com

58% израильтян считают правительство коррумпированным

В связи с тем, что Израиль идет на третьи выборы менее чем через год, большинство израильтян считают, что демократия в стране находится в серьезной опасности. Об этом говорят результаты опроса Института демократии Израиля.

В общем, 54% респондентов согласились с этой оценкой, по сравнению с 45,5% в прошлом году. В левом лагере подобные настроения особенно распространенны - 84,5%.

68% центристов и 29% правых также согласились с потерей демократии в Израиле. Недоверие израильтян к своему руководству также возросло в 2019 году, причем 58% населения считают, что их лидеры коррумпированы, что на 11% больше, чем в 2018 году. Однако опрос также показал, что большинство израильтян считают, что общее положение дел в стране хорошее или очень хорошее (50%), хотя и несколько меньше, чем в 2018 году, когда этого мнения придерживалось 53% респондентов.

Интересно отметить, что мужчины неизменно оценивали общую ситуацию в стране более позитивно, чем женщины: 59% еврейских мужчин, и 42% еврейских женщин выражали удовлетворение. В арабской общественности разрыв составлял от 51% до 45%.

Доверие израильтян к правительству остается низким (30% евреев, 28% арабов), к Кнессету (30% евреев, 24% арабов) и политическим партиям (14% евреев, 20% арабов). Тем не менее, данные в арабской общественности на самом деле представляли рост доверия во всех трех учреждениях за предыдущие два года.

Между тем ЦАХАЛ остается самым надежным учреждением среди евреев - 90%, за ним следовали канцелярия президента (71%) и Верховный суд (55%). Среди арабов наибольшему доверию принадлежит суд 56%, за ним - ЦАХАЛ (41%) и полиция (38%).

Второй год подряд израильтяне говорят, что наибольшая напряженность в обществе была между политическими правыми и левыми. Между тем 27% заявили, что, по их мнению, наибольшая напряженность была между евреями и арабами (по сравнению с 30% в 2018 году).

Также, 59% израильтян считают, что на решения Верховного суда влияют политические взгляды судей (78% правых и 36,5% слева).

Большинство израильтян неоднозначно оценивает состояние системы здравоохранения и образования: 56% заявили, что они считают, что здравоохранение находится в плохом или очень плохом состоянии, а 54% заявили, что образование недостаточно хорошее и нуждается в укреплении.

Опрос IDI был проведен в мае 2019 года среди 1041 опрошенного (852 еврея и другие и 162 араба).


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