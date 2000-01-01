07.01 10:48 MIGnews.com

Яир Лапид отреагировал на слова раввина Ицхака Йосефа

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Репатрианты из стран бывшего Советского Союза защищают наши жизни, работая врачами и медсестрами. Они являются основной нашей хай-тек индустрии, а их вклад в израильскую экономику и в общество в целом, трудно переоценить.Репатрианты и мы - братья и сестры, Алия - важнейшая ценность сионизма.Что произошло с иудаизмом, который умел принимать, а не занимался оскорблениями? Что случилось с принципом равенства и принятия негалахических евреев, описанном еще в Торе?Раввину Йосефу необходимо принести извинения за свои слова.