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Яир Лапид отреагировал на слова раввина Ицхака Йосефа | Фото:07.01 10:48   MIGnews.com

Яир Лапид отреагировал на слова раввина Ицхака Йосефа

Репатрианты из стран бывшего Советского Союза защищают наши жизни, работая врачами и медсестрами. Они являются основной нашей хай-тек индустрии, а их вклад в израильскую экономику и в общество в целом, трудно переоценить.

Репатрианты и мы - братья и сестры, Алия - важнейшая ценность сионизма.

Что произошло с иудаизмом, который умел принимать, а не занимался оскорблениями? Что случилось с принципом равенства и принятия негалахических евреев, описанном еще в Торе?

Раввину Йосефу необходимо принести извинения за свои слова.


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