07.01 09:53 MIGnews.com

Разведка США: "Путин влиял на президентские выборы"

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Президент России Владимир Путин возглавлял "кампанию вмешательства" в 2016 году, направленную на президентские выборы в США с целью подрыва демократического процесса и подрыва кампании кандидата на пост президента США о Демократической партии Хиллари Клинтон, как говорится в докладе американской разведки, с которого был снят гриф секретности."Мы определили, что Владимир Путин и правительство России разработало явное превосходство для новоизбранного президента Трампа", - говорится в докладе."Мы также определили, что Путин и российское правительство стремилось повысить предвыборные шансы новоизбранного президента Трампа, когда это было возможно путем дискредитации госсекретаря Клинтон и публично представить ее в неблагоприятном свете по сравнению с ним", - отмечается в тексте доклада.Россия отрицает какое-либо вмешательство в выборы президента США, которые проходили в ноября 2016 года.