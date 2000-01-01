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Разведка США: `Путин влиял на президентские выборы` 07.01 09:53   MIGnews.com

Разведка США: "Путин влиял на президентские выборы"

Президент России Владимир Путин возглавлял "кампанию вмешательства" в 2016 году, направленную на президентские выборы в США с целью подрыва демократического процесса и подрыва кампании кандидата на пост президента США о Демократической партии Хиллари Клинтон, как говорится в докладе американской разведки, с которого был снят гриф секретности.

"Мы определили, что Владимир Путин и правительство России разработало явное превосходство для новоизбранного президента Трампа", - говорится в докладе.

"Мы также определили, что Путин и российское правительство стремилось повысить предвыборные шансы новоизбранного президента Трампа, когда это было возможно путем дискредитации госсекретаря Клинтон и публично представить ее в неблагоприятном свете по сравнению с ним", - отмечается в тексте доклада.

Россия отрицает какое-либо вмешательство в выборы президента США, которые проходили в ноября 2016 года.
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