07.01 08:57 MIGnews.com

Лидер Тайваня продолжает злить Китай

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Лидер Тайваня пообещала усилить присутствие острова на международной арене, когда она отправилась в субботу, 7 января, посетить четырех союзников в Центральной Америке в поездке, которая включает транзит в США, который, похоже, направлен на то, чтобы разозлить Китай.Президент Цай Ин-вэнь заявила, что визиты в Гондурас, Никарагуа, Гватемалу и Сальвадор должны "показать международному обществу, что Тайвань является способным и ответственным партнером по сотрудничеству".Пекин рассматривает самоуправляемый остров как часть Китая, и китайские чиновники негодовали после того, как новоизбранный президент США Дональда Трампа в прошлом месяце нарушил дипломатический протокол, разговаривая по телефону с тайваньским лидером.Трамп усилил опасения в Пекине, когда он поставил под сомнение политику США, в рамках которой США с 1979 года признал Пекин правительством единого Китая и поддерживал только неофициальные отношения с Тайванем. На данный момент неизвестно, встретится ли Цай Ин-вэнь с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом или кем-либо из его команды, хотя аналитики говорят, что она, скорее всего, встретится с политиками в США.Американские законодатели часто встречаются с тайваньским президентом, когда она проезжает транзитом через США.