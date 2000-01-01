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Нетаниягу трижды просил Керри помочь Арнону Милчену с визой | Фото: Ави Охайон, GPO07.01 21:30   MIGnews.com

Нетаниягу трижды просил Керри помочь с визой своему протеже

В 2014 году премьер-министр Биньямин Нетаниягу трижды обращался к главе Госдепартамента США Джону Керри с просьбой помочь в выдаче 10-летней визы его другу – голливудскому кинопродюсеру и владельцу кинокомпании New Regency Films Арнону Милчену.

Об этом израильский 2-й телеканал сообщил вечером в субботу, 7 января, отмечая, что на данный момент виза у Милчена действительно открыта.

По данным телеканала, Арнон Милчен родился в Израиле, но значительную часть своей жизни провел в Лос-Анджелесе, городе, где расположена главная кинофабрика США – Голливуд. Отметим, что именно его киностудия выпустила такие шедевры мирового кинематографа, как "Бойцовский клуб" и "Красотка", а также фильмы "Секреты Лос-Анджелеса", "12 лет рабства" и "Игра на понижение".

Несмотря на это, он так и не стал американским гражданином, постоянно довольствуясь 10-летними визами. Но когда в 2013 году он признался, что "подрабатывает" также и на израильскую разведку, его виза была аннулирована, а в посольстве Милчену заявили, что отныне он должен продлевать ее ежегодно. Такое мультимиллиардеру по вкусу не пришлось, и он обратился за помощью к своему другу – израильскому премьеру. А тот, в свою очередь, – к главе внешнеполитического ведомства США Джону Керри. Обстоятельства их беседы остаются за кулисами, однако загвоздка в том, что 10-летняя виза у Арнона Милчена на сегодняшний день открыта.

Сейчас Милчен оказался замешан в другом скандале – "сигарный". Его подозревают в многолетней даче премьер-министру взяток в виде сигар. По оценкам следователей, суммы, на которые он делал Нетаниягу такие подарки, достигала сотен тысяч шекелей.
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