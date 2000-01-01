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Керри: Переезд посольства взорвет Ближний Восток | Фото: U.S. Department of State/Flickr07.01 19:57   MIGnews.com

Керри: Переезд посольства взорвет Ближний Восток

Если избранный президент США Дональд Трамп все же решится переместить американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, то это может привести к "взрыву" регионального масштаба и кардинальному ухудшению отношений Израиля с его арабскими союзниками – Египтом и Иорданией. Такое заявление сделал госсекретарь США Джон Керри в интервью телеканалу CBS.

"Вы увидите взрыв – взрыв целого региона. Не только Западного берега и даже не самого Израиля, а целого региона. Арабский мир испытывает чрезвычайный интерес к Харам аль-Шариф – так называемой Храмовой горе – и Куполу скалы. Это святыня арабского мира", - сказал он.

Расположение посольства США, сказал глава Госдепартамента, является вопросом, связанным с суверенитетом и законности, которые будут нарушены в случае его переезда.

"Это окажет глубочайшее влияние на готовность Иордании и Египта оказывать поддержку и взаимодействовать с Израилем, как они это делают сегодня", - подчеркнул Керри.

Напомним, что о катастрофических последствиях перемещения американского посольства в Иерусалим Дональда Трампа предупреждают также как Иордания, так Палестинская автономия.
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