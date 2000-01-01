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Левые назвали Нетаниягу `папиком на содержании` 07.01 16:58   MIGnews.com

Левые назвали Нетаниягу "папиком на содержании"

Израильские оппозиционеры ополчились на премьер-министра Биньямина Нетаниягу после того, как он был во второй раз допрошен полицией по подозрению в получении дорогостоящих подарков на сотни тысяч шекелей.

В частности, речь идет о голливудском продюсере и бизнесмене Арноне Милчене, который якобы дарил ему сигары, а также втором, пока еще неназванном, бизнесмене.

"Премьер-министр был "папиком" за дорогие товары. Что это как не определение коррупции?" – цитирует радио Галей ЦАХАЛ экс-лидера "Аводы" Шели Яхимович.

Ее соратница по фракции "Сионистский лагерь" Ципи Ливни отпустила в адрес Нетаниягу колкость, призвав его "определиться с тем, кем он хочет быть – премьер-министром или олигархом".

Присоединилась к ним и председательница "Мереца" Захава Гальон, которая назвала первоначальные результаты расследования поводом для беспокойства израильтян.

"Длившееся годами ежемесячное содержание в размере сотен тысяч шекелей – это не дружеский подарок, а тревожная финансовая сделка", - сказала она.

Адвокат главы правительства Яаков Вайнрот утверждает, что, несмотря на торжество в левом лагере, Биньямину Нетаниягу совершенно не о чем переживать – подарки Милчена не могут быть поводом для обвинений.

"Всякому разумному человеку ясно, что нет ничего даже отдаленно связанного с преступлениями, когда кто-то дарит своему близкому другу сигары", - говорит он.

На счет второго подозреваемого информации пока что нет, однако, как передают израильские СМИ, речь идет об израильском предпринимателе, который предлагал премьеру взятки в обмен на предоставление ему льготных условий ведения бизнеса. Принял ли премьер данное предложение или нет, информации нет.

В канцелярии премьера пока никак не комментируют происходящее, однако сам Нетаниягу отрицает какую-либо свою вину.
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