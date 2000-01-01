07.01 16:15 MIGnews.com

Израиль наказал ООН на 6 млн. долларов

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Израиль урежет финансирование ООН на 6 млн долларов, таким образом, ответив на принятие Советом Безопасности антиизраильской резолюции, объявившей поселения в Восточном Иерусалиме, Иудее и Самарии вне закона.В частности, как гласит сообщение дипломатической миссии Израиля в ООН, санкции коснутся шести самых антиизраильски настроенных подразделений Организации, включая Комитет по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа (CEIRPP), Отделение ООН по правам палестинцев (UNDPR), Спецкомитет по расследованию нарушений Израилем человеческих прав палестинцев и других арабов на оккупированных территориях, а также специальную программу Департамента общественной информации ООН (DPI) по палестинскому вопросу.Стоит отметить, что данное сокращение является достаточно крупным в пределах общей доли Израиля в финансировании ООН, которая составляет 40 млн. ежегодно. В целом же, бюджет организации на 2016-2017 составил 5,4 млрд долларов, а главным спонсором Организации Объединенных Наций являются США, Япония и Китай.В заявлении дипмиссии Израиля в ООН говорится, что урезание финансирования является первым из серии шагов, установленных МИДом и премьер-министром Нетаниягу в качестве реакции на резолюцию Совбеза. Дальнейшие действия будут предприняты после инаугурации Дональда Трампа 20 января.