07.01 14:53 MIGnews.com

Ле Пен обещает "Frexit", если ЕС не пойдет на уступки

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Французский лидер крайне правых Марин Ле Пен пообещала в рамках своей кампании, что она выведет Франции из состава ЕС, если Брюссель не согласился вернуть все полномочия по контролю за иммиграцией и экономической политикой государствам-членам.Кандидат в президенты пообещала в случае своего избрания в мае отказаться от евро и организовать референдум в стиле Brexit о членстве Франции в Европейском Союзе.Однако позже Марин Ле Пен смягчила свою позицию, говоря о том, что "общая валюта" может сосуществовать с национальной валютой.Обращаясь к собранию иностранных корреспондентов, лидер Национального фронта (НФ) настояла, чтобы она "не изменила свое мнение".Если бы Марин Ле Пен выиграла голосование 7 мая, она бы немедленно начала переговоры с ЕС о восстановлении "четырех основных типов суверенитета: территориального, экономического, денежного и законодательного".Обсуждение, по ее словам, основное внимание будет уделено ее требованию о возвращении границ внутри ЕС, концу верховенства ЕС над национальным законодательством, а также права Франции отказаться от евро и принять политику "экономического патриотизма".Шесть месяцев спустя кандидат в президенты Франции намерена поставить вопрос о выходе Франции из состава ЕС.