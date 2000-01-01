07.01 13:52 MIGnews.com

Испанская Валенсия объявила Израилю бойкот

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Испанский регион Валенсия принял бойкот против Израиля в качестве официальной политики, как стало известно в субботу, 7 января.Голосование по Израилю Совета провинции Валенсия, полуавтономной области с более чем 250 муниципальными образованиями и 2,5 миллионами жителей, имело место в ходе общего собрания 29 декабря."Сегодня Совет провинции Валенсии объявил себя свободным пространством от израильского апартеида", написал представитель партии València en Comú на своей официальной странице в Facebook.Попытки получить копию резолюции, которая не была найдена на веб-сайте Совета, на данный момент не увенчались успехом. Руководство Совета не отвечает на звонки и электронные письма.Отдельно испанский суд признал незаконным ходатайство об утверждении бойкота Израилю, которое было принято в 2015 году городским советом муниципалитета Сантьяго-де-Компостела на северо-западе Испании.