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Испанская Валенсия объявила Израилю бойкот | Фото: Thinkstock07.01 13:52   MIGnews.com

Испанская Валенсия объявила Израилю бойкот

Испанский регион Валенсия принял бойкот против Израиля в качестве официальной политики, как стало известно в субботу, 7 января.

Голосование по Израилю Совета провинции Валенсия, полуавтономной области с более чем 250 муниципальными образованиями и 2,5 миллионами жителей, имело место в ходе общего собрания 29 декабря.

"Сегодня Совет провинции Валенсии объявил себя свободным пространством от израильского апартеида", написал представитель партии València en Comú на своей официальной странице в Facebook.

Попытки получить копию резолюции, которая не была найдена на веб-сайте Совета, на данный момент не увенчались успехом. Руководство Совета не отвечает на звонки и электронные письма.

Отдельно испанский суд признал незаконным ходатайство об утверждении бойкота Израилю, которое было принято в 2015 году городским советом муниципалитета Сантьяго-де-Компостела на северо-западе Испании.
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